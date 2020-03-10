«Зарабатываю не только в России»: Боня обезопасила себя от финансового кризиса

Блогер и модель призналась, что россияне уже привыкли к нестабильности.

Виктория Боня обезопасила себя от финансовой пробоины. В разговоре с корреспондентами портала Teleprogramma.pro модель и блогер рассказала, что пополнять собственный семейный бюджет старается не только в России. Это позволяет ей иметь на сберегательном счете различные валюты, которые формируют подушку безопасности на случай непредвиденных ситуаций.

«Я зарабатываю не только в России, но и в Европе, и в Америке. То, что я зарабатываю в России, я не перевожу в валюту. Эта прибыль продолжает крутиться здесь и дальше», — прояснила свою логику она.

Знаменитость спрогнозировала усугубление ситуации. По ее личному мнению, на сегодняшний день гарантий сохранения текущих позиций рубля нет. Что касается пострадавших – кризис, скорее всего, коснется всех, считает спикер. Вика призвала аудиторию готовиться к последствиям и активно развивать свой бизнес.

На момент написания новости доллар стоит 71 рубль. Евро превысил 80 рублей.