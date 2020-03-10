«Ухххх огонь»: Анна Семенович опубликовала откровенный кадр

Певица Анна Семенович регулярно радует подписчиков в Инстаграм своими фотографиями, снимает видео в сторис и посвящает поклонников в детали своей жизни и творческой деятельности. На этот раз звезда с пышными формами опубликовала горячее фото, на котором предстала в ярком красном платье с глубоким декольте.

«Когда жизнь поворачивается к тебе задним местом — покажи ей свои зубы в широкой улыбке и она не устоит», — подписала снимок артистка.

Подписчики осыпали красавицу комплиментами и подчеркнули, что красный цвет невероятно идет исполнительнице. Более того, некоторые отметили, что Семенович заметно похорошела:

«Анечка! Твоя энергия и красное — это огонь!», «Идеальна, как всегда! Анна, хватит хорошеть!!! А то наши глаза взорвутся скоро от вашей красоты!», «Золотое Солнце сегодня в Красном! Чудесно!!!», «Ухххх огонь», — прокомментировали некоторые поклонники.

Не так давно Анна Семенович отметила юбилей – экс-солистке группы «Блестящие» исполнилось 40 лет. Звезда подчеркнула, что относится к своему возрасту позитивно и считает эти годы самым расцветом.