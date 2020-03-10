«Наколбасил, с кем не бывает»: Терешина поддержала сломавшегося Джигана

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина поддержала Джигана после скандала с запрещенными веществами. Ранее многодетный отец стал главным героем информационной повестки после того, как попал на лечение в элитный реабилитационный центр в Майами. Что именно произошло в семье модели и рэпера, пока доподлинно не известно, поскольку ни Джиган, ни Оксана Самойлова ситуацию не комментируют. Сосед же знаменитой четы факт существования проблем подтвердил.
Мать двоих детей Татьяна Терешина поспешила публично вступиться за Джигана. В личном микроблоге она призвала аудиторию не добивать и без того находящихся в расстроенных чувствах супругов. Случившееся же, считает Таня, не повлияло на образ идеальной семьи, поскольку в любом, даже идеальном браке, существуют проблемы. Если партнер вас не раздражает, значит, любви между вами уже нет, уверена она.
«Мы с Олегом тоже иногда принимаем решение разойтись, но потом передумываем. И никто не обязан никого оповещать и называть причины. А Джиге я пожелаю скорее вернуться в себя, и фиг бы с этими бровями, да и со сплетнями. Ну наколбасил, с кем не бывает!» — резюмировала она.