«Наколбасил, с кем не бывает»: Терешина поддержала сломавшегося Джигана

Певица и фотомодель призвала аудиторию не травить рэпера и не ломать жизнь его супруге.

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина поддержала Джигана после скандала с запрещенными веществами. Ранее многодетный отец стал главным героем информационной повестки после того, как попал на лечение в элитный реабилитационный центр в Майами. Что именно произошло в семье модели и рэпера, пока доподлинно не известно, поскольку ни Джиган, ни Оксана Самойлова ситуацию не комментируют. Сосед же знаменитой четы факт существования проблем подтвердил.

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Мать двоих детей Татьяна Терешина поспешила публично вступиться за Джигана. В личном микроблоге она призвала аудиторию не добивать и без того находящихся в расстроенных чувствах супругов. Случившееся же, считает Таня, не повлияло на образ идеальной семьи, поскольку в любом, даже идеальном браке, существуют проблемы. Если партнер вас не раздражает, значит, любви между вами уже нет, уверена она.

«Мы с Олегом тоже иногда принимаем решение разойтись, но потом передумываем. И никто не обязан никого оповещать и называть причины. А Джиге я пожелаю скорее вернуться в себя, и фиг бы с этими бровями, да и со сплетнями. Ну наколбасил, с кем не бывает!» — резюмировала она.