«Хочу быть во всем похожей на тебя»: Навка запечатлела дочку в розовом костюме на льду

Татьяна Навка вместе с мужем Дмитрием Песковым воспитывает дочку Надежду. Девочке пять лет, но она не раз участвовала в модных показах, а также уже делает первые успехи на льду. Несколько раз кроха побеждала на соревнованиях. Минувшие выходные были насыщенными для олимпийской чемпионки и ее наследницы. Девочка произвела фурор на шоу Валентина Юдашкина. Она продемонстрировала сразу два эффектных наряда на сцене в Кремле.

Сначала Надежда в пышном клетчатом платье предстала перед фотографами у гримерок. Девочка выглядела счастливой. Она волновалась, поэтому не выпускала руку мамы.

Дочь Навки открыла показ. Она продефилировала в пышном платье цвета шампань перед зрителями. Малышка улыбалась и выглядела уверенно. Собранные в высокий пучок волосы дополнили вечерний образ. «Какая молодец», — восхитилась Анна Семенович. «Звезда», — заявил сам Юдашкин.

Как оказалось, малышка успела поздравить свою маму с 8 Марта. Трогательное поздравление Навка сняла на телефон. Она запечатлела наследницу в розовом костюме с юбкой на ледовой арене. Девочка не только показала мастер-класс, но и написала фломастером поздравление прямо на льду.

«Мама, с 8 Марта! Я тебя сильно люблю, и чтобы ты была красивой и хорошей фигуристкой! Я хочу быть во всем похожей на тебя! Эти цветы для тебя! Я очень хотела прыгнуть аксель, но у меня ничего не получилось, но я буду очень стараться прыгнуть его завтра», — говорит Надежда за кадром.

Татьяна отметила, что это настоящее женское счастье — услышать такие слова от дочки. Поклонники восхитились искренностью ребенка и похвалили малышку. «Не девочка, а чудо», «Какая умница», «Очень трогательно! Мамина дочка! Мамина гордость», — прокомментировали пост подписчики.