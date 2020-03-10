Бузова отказалась от посещения концерта Мадонны из-за коронавируса

Шоу, которого так ждала российская певица, должно пройти во Франции, где наблюдается нестабильная обстановка с заболеванием.

Скандальная певица Ольга Бузова пожаловалась в Instagram, что не сможет поехать на концерт Мадонны во Францию. Еще в декабре российская звезда решила сделать своему возлюбленному сюрприз: полететь в Париж на шоу мировой королевы поп-музыки. Она освободила в своем графике 10 и 11 марта, забронировала отель, купила билеты на самолет и забронировала ресторан с видом Эйфелеву башню.

Но мечте Бузовой не суждено было сбыться: Франция попала в список нежелательных стран для посещения россиян. После визита туда Роспотребнадзор просит наших граждан оставаться на карантине две недели. Для Ольги это были неприемлемые условия, так как уже 13 марта у нее концерт в Вологде, а 14-го — в Череповце.

«Я не могу нарушить пожелания наших медиков и рисковать нашим с вами здоровьем, — обратилась певица к своим подписчикам. — Поэтому я приняла решение отменить эту поездку, чтобы не подвергать риску себя, своих близких, и вас, мои люди. Береженого бог бережет».

Бузова выразила надежду, что скоро эпидемия коронавируса закончиться, и все снова смогут свободно путешествовать по миру. А пока звезда призвала своих фанатов начать с себя, соблюдая элементарные правила профилактики.