«Всю тоналку перевел?»: Тимати похвастался отсутствием татуировок на руках

Многочисленные рисунки были одной из фишек хип-хоп исполнителя.

Тимати похвастался отсутствием знаменитых «рукавов» на руках. Видео, на котором он показывает абсолютно чистую кожу, успешный бизнесмен выложил на личной странице в Instagram. Отметим, что многочисленные черно-белые и цветные рисунки на теле были своеобразной фишкой Юнусова: так, символы украшали не только плечи и предплечья, но даже костяшки пальцев. Благодаря мастерству Тимати, от татуировок не осталось и следа.

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Увиденное немало смутило многочисленных фолловеров хип-хоп исполнителя. Сначала они не могли понять, что именно изменилось в Юнусове, а затем некоторые признались, что шокированы, ведь не могут представить знаменитость без рукавов. Сразу несколько девушек экспертно заявили – татуировки прячутся под десятками слоев тонального крема. «Куда тату девал?», «Всю тоналку у Насти перевел?», «Вы свели татуировки?», «Отличный макияж», «Без рисунков очень хорошо», — написали они.