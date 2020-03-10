«Ну, как же приятно»: Гном Гномыч порадовал маму на карантине букетом роз

К Международному женскому дню семилетний сын Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко решил подготовить для звездной мамы сюрприз. Так, Гном Гномыч порадовал родительницу букетом роз и стихотворением. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, после поездки во Францию музыкальный продюсер решила сесть на добровольный карантин. Ближайшие две недели бизнесвумен проведет дома. Из-за чего возлюбленной Евгения Плющенко пришлось перенести вечеринку по случаю юбилея и на время отказаться от совместного отпуска с мужем и младшим сыном.

Но даже находясь на карантине, Яна Рудковская пребывает в хорошем настроении: знаменитость уточнила, что она не жалуется на здоровье. Кроме того, супруга фигуриста соблюдает все нормы правильной гигиены: тщательно моет руки, ест из индивидуальной посуды, проветривает комнаты. Помимо всего прочего, порядка трех раз в день она меряет температуру.

«Будь принцессой ты красивой И веселой, и игривой! Я дарю тебе цветочки, А еще вот эти строчки», — обратился к маме Саша Плющенко.

Музыкальный продюсер не стала скрывать, что сынишке удалось ее растрогать. Рудковская не раз говорила, что растит наследника в строгости. Только по ночам жалея мальчика, бизнесвумен может погладить Сашу по голове, когда тот спит.