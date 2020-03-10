«Пусть бабки воняют»: Мария Голубкина записала видеорассказ о походе в храм

Актриса театра и кино, 46-летняя Мария Голубкина, разместила в личном инстаграм-аккаунте публикацию, вызвавшую шквал откликов от подписчиков. Это видеорассказ от первого лица о впечатлениях звезды от похода в церковь. Голубкина сообщила, что во время службы в храме она обнаружила, что «вокруг бабки вонючие». Однако, по рассказам актрисы, прошедший мимо прихожанин, который благоухал парфюмом, натолкнул ее на совсем не те мысли.

«Тут прошел мужчина, пахнущий дорогим одеколоном, и я подумала вместо Господа нашего Иисуса Христа о чем-то романтичном. Поэтому я поняла: пусть бабки воняют, будем молиться», — поведала в видеообращении знаменитость.

Подписчики засыпали Голубкину комментариями. Кто-то вспомнил свое подобное «приключение», кто-то подчеркнул, что «чистота должна быть во всем — и в душе, и в теле, и в помыслах!», а одна из поклонниц намекнула: «Маша, а может, это знак? Думай о романтичном, а не о вонючках». Но нашлись и те, кто упрекнул звезду.