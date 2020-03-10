По совету домработницы: Волочкова продемонстрировала новую прическу с рваной челкой

Балерина давно пытается подобрать новый имидж. На этот раз над ее волосами «поколдовала» домработница.

Анастасия Волочкова старается следить за своей внешностью. Артистка любит подчеркивать свои достоинства женственными нарядами. Однако уже длительное время 44-летняя танцовщица ищет подходящую прическу.

Постоянные окрашивания и наращивания испортили волосы Анастасии. Артистка попыталась замаскировать отсутствие густых локонов с помощью новой прически. На этот раз она обратилась не к профессиональному парикмахеру, а к своей домработнице Лоле. Девушка посоветовала бывшей приме Большого театра зачесать вперед волосы с затылка и сделать рваную челку.

В соцсети Волочкова показала результат преображения. Круглая стрижка помогла спрятать поредевшие линию роста волос и пробор.

«Мой личный домашний стилист Лолочка. Кажется, ей самой нравится сделанная мне укладка», — написала звезда.

Некоторые поклонники отметили, что прическа действительно омолодила балерину и помогла выглядеть более ухоженной.

Напомним, что недавно Анастасия примерила несколько париков. Однако выбрать наиболее подходящий артистка не смогла. Она регулярно делает процедуры по восстановлению в салонах красоты.