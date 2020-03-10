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По совету домработницы: Волочкова продемонстрировала новую прическу с рваной челкой

Балерина давно пытается подобрать новый имидж. На этот раз над ее волосами «поколдовала» домработница.

По совету домработницы: Волочкова продемонстрировала новую прическу с рваной челкой
Анастасия Волочкова. фото: globallookpress.com/

Анастасия Волочкова старается следить за своей внешностью. Артистка любит подчеркивать свои достоинства женственными нарядами. Однако уже длительное время 44-летняя танцовщица ищет подходящую прическу.

Постоянные окрашивания и наращивания испортили волосы Анастасии. Артистка попыталась замаскировать отсутствие густых локонов с помощью новой прически. На этот раз она обратилась не к профессиональному парикмахеру, а к своей домработнице Лоле. Девушка посоветовала бывшей приме Большого театра зачесать вперед волосы с затылка и сделать рваную челку.

В соцсети Волочкова показала результат преображения. Круглая стрижка помогла спрятать поредевшие линию роста волос и пробор.

«Мой личный домашний стилист Лолочка. Кажется, ей самой нравится сделанная мне укладка», — написала звезда.

Некоторые поклонники отметили, что прическа действительно омолодила балерину и помогла выглядеть более ухоженной.

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art/

Напомним, что недавно Анастасия примерила несколько париков. Однако выбрать наиболее подходящий артистка не смогла. Она регулярно делает процедуры по восстановлению в салонах красоты.

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