По совету домработницы: Волочкова продемонстрировала новую прическу с рваной челкой

Анастасия Волочкова старается следить за своей внешностью. Артистка любит подчеркивать свои достоинства женственными нарядами. Однако уже длительное время 44-летняя танцовщица ищет подходящую прическу.
Постоянные окрашивания и наращивания испортили волосы Анастасии. Артистка попыталась замаскировать отсутствие густых локонов с помощью новой прически. На этот раз она обратилась не к профессиональному парикмахеру, а к своей домработнице Лоле. Девушка посоветовала бывшей приме Большого театра зачесать вперед волосы с затылка и сделать рваную челку.
В соцсети Волочкова показала результат преображения. Круглая стрижка помогла спрятать поредевшие линию роста волос и пробор.
«Мой личный домашний стилист Лолочка. Кажется, ей самой нравится сделанная мне укладка», — написала звезда.
Некоторые поклонники отметили, что прическа действительно омолодила балерину и помогла выглядеть более ухоженной.
Напомним, что недавно Анастасия примерила несколько париков. Однако выбрать наиболее подходящий артистка не смогла. Она регулярно делает процедуры по восстановлению в салонах красоты.