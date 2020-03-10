«Три часа без остановки прыгать вверх-вниз»: как снимался клип Лободы «Новый Рим»

В Сети появилось видео о том, как снимался клип Светланы Лободы на песню «Новый Рим». В ролике показано, как гримировали и одевали певицу.

Интересный кадр, когда звезда разминается на полу в нижнем белье перед исполнением акробатических трюков, которые ей предстояло продемонстрировать перед камерой.

Большое внимание уделено взаимодействию Лободы и режиссера Алана Бадоева, который воплотил максимум безумных идей во время съемок.

«Алан подвесил Светика на трос-резинку и требовал три часа без остановки прыгать вверх-вниз, при этом делать акробатические «разножки», — рассказали в команде певицы.

Напомним, клип вышел в прошлом месяце и вызвал шок у некоторых зрителей из-за «криповых» образов Лободы. Количество просмотров музыкального ролика быстро перевалило за миллион, но и дизлайков от зрителей он получил немало.

Посмотрев новое видео, фанаты артистки оставили множество восхищенных комментариев о том, что жизнь звезды — это тяжелый труд и серьезные испытания.