«Надо предупреждать, девочки»: Шастун рассказал, как выложил фото Седоковой без обработки

Антон Шастун на передаче радио Energy «Морозова ХЗ-шоу» вспомнил, как однажды попал впросак с Анной Седоковой.

Как рассказала ведущая передачи Юлия Морозова, певица участвовала в шоу «Импровизация» на ТНТ, после чего выложила в Instagram фото, немного обработав его. Шастун же, не зная об этом, выставил в свой блог честный снимок без фильтров. Пользователи Сети заметили эту разницу, вволю потешившись в комментариях аккаунта комика.

«Надо предупреждать, девочки. Но на самом деле Аня ни слова мне про это не сказала. И я не думаю, что она обиделась, потому что после этого она подарила мне костюм спортивный из своего магазина. Ну и кроме того, я об этом даже не подумал. На мой вкус, Анна выглядит великолепно на моей фотографии. Может, она чем-то отличается от фотографии в ее Instagram, но я не видел, реально. Ну просто фотку выслали, я выставил», — сказал Шастун.

Юля заметила, что это свойственно мужчинам – не думать, как выглядят на фото девушки.

Фото из блога Анны Седоковой.

Тот же кадр, но уже из блога Антона Шастуна.

А вам на каком фото больше нравится Анна? Вы замечаете разницу?