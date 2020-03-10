«Лучше перестраховаться»: певец Сергей Жуков высказался о коронавирусе

Знаменитый исполнитель Сергей Жуков в личном микроблоге в «Инстаграме» поделился своими мыслями о мерах, которые сегодня проводятся в столице по ограничению распространения коронавируса.

Музыкант считает двухнедельный домашний карантин для приезжих из неблагополучных по вирусу стран правильной и эффективной мерой. Более того, артист признался, что он со своей семьей тоже находился в самоизоляции.

«Наши дети, прилетев из Таиланда, просидели 14 дней и не ходили в школу. Мы чуть с ума не сошли с ними дома. Но, по мне, лучше перестраховаться, чем недооценить опасность», — сообщил Жуков.

Как отмечает музыкант, он наблюдал, что на внутренних авиарейсах тоже ведется контроль пассажиров. Но внимание врачей к ним «пока меньше, чем к рейсам из европейских и азиатских стран». Артист отметил, что стремится соблюдать правила безопасности и не планирует останавливать свои гастроли из-за коронавируса.

Накануне стало известно, что страшный диагноз подтвердился у высокопоставленного чиновника Франции. Проба на коронавирус оказалась положительной у главы министерства культуры Франка Риестера.