8 марта Ким Кардашян провела в борьбе за сокращение сроков осужденным женщинам

Американская телезвезда Ким Кардашян опубликовала поздравительный пост в Instagram к 8 Марта, опоздав на сутки. Правда, у популярной модели есть весомое оправдание — она не стала просто публиковать фото цветов, а отметила праздник, что называется, не словом, а делом.

Ким посетила судебный департамент, в котором рассматривались дела о сокращении длительных сроков осужденным женщинам. Звезда поддержала шестерых дам, оказавшихся за решеткой, перечислила их имена и выложила фото с ними.

«Мы ходили туда вместе и обсудили несколько удивительных идей на будущее. Я молюсь, чтобы они осуществились, и чтобы я могла поделиться ими со всеми вами в ближайшее время!» — написала Кардашян.

Она отметила, что 8 Марта — это праздник сильных женщин, а в качестве примера таковых привела своих новых подруг.

больше по теме Анджелина Джоли отпраздновала 8 Марта с мыслями о женщинах в Афганистане Актриса продолжает бороться за права всех униженных и оскорбленных.

Очевидно, Ким очень волнует судьба заключенных женского пола. В прошлом году она ходатайствовала в Белом доме за освобождение 64-летней Элис Мари Джонсон, которая была осуждена на пожизненный срок за наркотики. Звезда добилась своего и сделала бывшую преступницу лицом рекламной кампании своего нового бренда нижнего белья.