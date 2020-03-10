«В гармонии с собой и природой»: Ходченкова блеснула стройной фигурой в купальнике

Актриса из исторической драмы Станислава Говорухина «Благословите женщину» не оставила поклонников равнодушными, попозировав у бассейна.

37-летняя Светлана Ходченкова на личной страничке в Instagram поделилась свежим снимком из недавней импровизированной фотосессии. Так, в кадре актриса из исторической драмы Станислава Говорухина «Благословите женщину» позировала у кромки бассейна.

Знаменитость привлекла внимание верных почитателей, представ перед объективом фотокамеры в купальнике. Артистка продемонстрировала стройную фигуру, сделав акцент на длине ног.

Стоит отметить, что Светлана крайне редко распространяется о личном. Несмотря на это, в недавнем интервью актриса прокомментировала слухи о своем романе с экс-участником КВН Семеном Слепаковым.

Знаменитость подметила, что они посмеялись над этими домыслами, уточнив, что журналисты то и дело выдают подобные статьи, приписывая отношения тем людям, которые по случайному стечению обстоятельств оказались на одном и том же мероприятии.

«Идеальная», «Правда, прелесть!», «Шикарная ты и фото», «В гармонии с собой и природой», — прокомментировали пляжное фото актрисы ее подписчики.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, экс-супруг Светланы Ходченковой Владимир Яглыч впервые показал двухлетнюю дочь Еву от нынешней избранницы Антонины Паперной. Ко всему прочему, пара ожидает прибавления в семействе. Возлюбленная актера из сериала «Молодежка» перестала скрывать свою беременность.

При этом Яглыч объяснил, почему они с женой решили устроить для Евы фотосессию в глянцевом журнале. По словам актера, таким образом они лишили посторонних возможности «хайпануть» на редких снимках их наследницы. Владимир заверил, что все чаще стал обращать внимание на то, что окружающие люди, которые даже не являются папарацци, намеревались сделать несколько снимком его дочери.