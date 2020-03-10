Гроза кроссовок: Алексей Воробьев снял забавное видео со своим щенком

Певец и сценарист Алексей Воробьев продолжает воспитание своего питомца. Новый член семьи появился у него пару месяцев назад и уже очень полюбился поклонникам звезды.

За развитием и взрослением милого щенка корги по кличке Моцарт многие подписчики в Инстаграме Воробьева наблюдают с огромным интересом. И сам исполнитель с удовольствием рассказывает и показывает новые достижения и приключения хвостатого друга.

На этот раз он заснял в сторис видео, как малыш грызет обувь своего хозяина, и посмеялся над питомцем.

«Победил кроссовок?» — спросил Воробьев, посмеиваясь.

Забавным выглядит не столько борьба щенка с кроссовком, сколько факт, что ботинок намного больше самого животного.

У ушастого питомца – отдельный видеоблок сохраненных сторис в аккаунте Алексея Воробьева, где можно просмотреть всю биографию собаки с момента его появления у знаменитого музыканта.