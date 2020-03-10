«Это пятый элемент мой»: Вера Брежнева впервые показала тату в виде буквы V

На шоу «Ночной контакт» звезда немного пооткровенничала о личной жизни.

Вера Брежнева на YouTube-шоу «Ночной контакт» откровенно ответила на вопросы своих поклонников. Один из них поинтересовался, какие самые дорогие подарки певица получала в своей жизни.

Вначале звезда замялась и попыталась отделаться ответом: «Самый дорогой подарок — это мои дети».

Но это не удовлетворило ведущих программы Стаса Ярушина и Костю Пушкина. «Скучно очень», — заявили они. И звезде пришлось все-таки признаться в весомом материальном презенте.

«У меня была мечта иметь частный дом, и мой муж решил осуществить эту мечту», — сказала Брежнева.

На вопрос, в какой стране ей подарили квадратные метры, певица решила не отвечать и быстро перевела разговор в другое русло. Звезда также призналась, что некогда мечтала сделать себе татуировку-рукава, но так и не осуществила ее.

Теперь Вера рада, что не стала с этим спешить и дала себе время на размышление. Однако несколько мелких тату она все-таки набила. Брежнева показала одну из них в виде буквы V между пальцами на правой руке.

«Это пятый элемент мой», — сказала артистка.

Внимание! Teleprogramma.pro не советует ориентироваться на звезд. Нанесение перманентного рисунка на кожу имеет противопоказания, о которых следует узнать у специалистов.