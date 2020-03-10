Прикрывшаяся парео Кудрявцева подчеркнул линию декольте розовым бикини

48-летняя Лера Кудрявцева проводит мартовские каникулы в Дубае. За границу ведущая программы «Секрет на миллион» отправилась вместе со своей мамой — Александрой Ивановной. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее супруга хоккеиста Игоря Макарова отреагировала на известие о том, что она не вошла в обновленный состав ведущих ежегодной национальной премии Муз-ТВ.

Знаменитость назвала «подлостью» то, что ее даже не предупредили о подобном решении. Примечательно, что на пресс-завтраке Арман Давлетяров объявил о том, что церемонию награждения вместе с Ксенией Собчак, Максимом Галкиным и Александром Реввой будет вести Ольга Бузова.

Экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова подметила, что уже не раз работала в прямом эфире и сделает все возможное для того, чтобы оправдать оказанное ей доверие. Поющая телеведущая заверила, что абсолютно не боится возможного «троллинга» со стороны возлюбленной театрального режиссера Константина Богомолова. В ответ Собчак добавила, что Ольга вполне может постоять за себя и сама при желании любого «затроллит».

Говоря о словах Кудрявцевой, Давлетяров подметил, что Лере «грех жаловаться и упрекать». Сама телеведущая в дальнейшую конфронтацию не вступала, решил порадовать себе мартовскими каникулами на одном из курортов.

Так, в Stories возлюбленная Игоря Макарова поделилась свежим снимком, представ перед объективом фотокамеры в купальнике. Кудрявцева не только прикрылась парео, но и подчеркнула линию декольте розовым бикини, сделав акцент на бюсте. Не так давно знаменитость перенесла операцию по удалению имплантов. Телеведущая заверила, что муж вполне доволен ее новой грудью.