Друг коалы: актер Крис Хемсворт поделился с подписчиками милым фото

Знаменитый австралиец и звезда фильмов о Торе сфотографировался с забавным зверьком.

Любимец миллионов поклонниц по всему миру, актер Крис Хемсворт родом из Австралии. Звезда часто откликается на проблемы своей родины.

В прошлом году он, например, призывал поддержать пострадавшую от страшных пожаров природу региона и оставшуюся крайне малочисленной популяцию коал.

В личном инстаграм-аккаунте актер снова привлек внимание к проблеме дикой природы. Он поделился снимком с малюткой коалой.

«Удивительное место посетил, приют «Друзья коал», где своими глазами увидел работу по сохранению этих животных и улучшению их среды обитания», — написал Хемсворт.

Многие подписчики артиста откликнулись на публикацию и засыпали звезду комментариями и комплиментами.

«Пара милашек», «Ты выглядишь таким счастливым!», «Очаровательно!», «Как это мило, Крис!», «Это самая милая вещь, которую я когда-либо видел! Ух ты!», «Ты Тор, бог коал!» — можно прочитать среди комментариев.

Коалы – это эндемики Австралии. На сегодняшний день на австралийском континенте популяция этих сумчатых зверьков уменьшилась на треть –виной всему разгул огненной стихии.