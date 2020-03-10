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Премьеру песни группы Little Big для конкурса «Евровидение 2020» перенесли

По непонятным причинам композиция все еще не готова.

Премьеру песни группы Little Big для конкурса «Евровидение 2020» перенесли
Коллектив группы Little Big и актер Элайджа Вуд. Фото: Инстаграм

Музыкальный коллектив Little Big, который будет представлять Россию в конкурсе «Евровидение 2020», по непонятным причинам перенес премьеру новой композиции.

Песня, с которой группа выступит на музыкальном конкурсе, все еще не готова, пиар-менеджер коллектива не сообщает о причинах подобной задержки.

Новая дата релиза — 13 марта в 9:00 по московскому времени, в эфире популярной радиостанции. Также, вероятно, музыканты исполнят новый трек во время съемок передачи «Вечерний Ургант» 12 марта. Но когда этот выпуск покажут зрителям, тоже неизвестно.

Напомним, второго марта наконец-то стало известно, что Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение 2020» будет представлять группа Little Big. У ребят есть хорошие перспективы занять высокие места, прежде всего потому, что они часто гастролируют за пределами России, а их песни и танцы знают по всему миру, например, Skibidi.

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