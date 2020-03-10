Премьеру песни группы Little Big для конкурса «Евровидение 2020» перенесли

По непонятным причинам композиция все еще не готова.

Музыкальный коллектив Little Big, который будет представлять Россию в конкурсе «Евровидение 2020», по непонятным причинам перенес премьеру новой композиции.

Песня, с которой группа выступит на музыкальном конкурсе, все еще не готова, пиар-менеджер коллектива не сообщает о причинах подобной задержки.

Новая дата релиза — 13 марта в 9:00 по московскому времени, в эфире популярной радиостанции. Также, вероятно, музыканты исполнят новый трек во время съемок передачи «Вечерний Ургант» 12 марта. Но когда этот выпуск покажут зрителям, тоже неизвестно.

Напомним, второго марта наконец-то стало известно, что Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение 2020» будет представлять группа Little Big. У ребят есть хорошие перспективы занять высокие места, прежде всего потому, что они часто гастролируют за пределами России, а их песни и танцы знают по всему миру, например, Skibidi.