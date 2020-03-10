У мамы на ручках: беременная Шубская привела годовалого сына на стрижку

Для того, чтобы маленький внук Веры Глаголевой не боялся ножниц и незнакомого парикмахера, жена Овечкина посадила сынишку себе на коленки.

26-летняя Анастасия Шубская запечатлела на камеру смартфона свой поход в парикмахерскую. Как выяснилось, в кресло мастера беременная жена Александра Овечкина села только для того, чтобы придать уверенности годовалому сынишке.

Опасаясь того, что Сережа будет бояться ножниц и незнакомого парикмахера, звездная мама усадила малыша себе на коленки, обняв его свободной рукой так, чтобы внук Веры Глаголевой сидел на месте спокойно, не мешая работе мастера. При этом девушка успела запечатлеть все происходящее для памятного архива.

больше по теме В ожидании чуда: беременная Шубская снялась в фотосессии с Овечкиным Младшая дочь покойной Веры Глаголевой готовится подарить мужу второго ребенка.

К слову, сын хоккеиста в кресле парикмахера вел себя смирно. Внимание малыша отвлекли на маленький баскетбольный мяч и любимые лакомства, которые Шубская предусмотрительно взяла с собой в пластиковом контейнере.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, будучи беременной, Анастасия ведет активный образ жизни. Вместе с Сережей Шубская не пропускает хоккейные матчи Овечкина. За игрой модель с сынишкой привыкли наблюдать с трибун.

К слову, внук ныне покойной Веры Глаголевой растет маленьким болельщиком. Кроха всюду старается брать с собой клюшки.

Напомним, что ранее возлюбленная спортсмена подтвердила информацию о том, что она ждет второго ребенка. Супруги устроили импровизированный праздник в честь этого события.

Судя по плакатам и баннерам с надписью: «Добро пожаловать, маленький джентльмен!», Шубская готовится подарить Александру еще одного сына.