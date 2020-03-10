Солист группы Rammstein побывал в Припяти

Тилль Линдеманн даже прокатился на карусели, что строго запрещено.

Музыкант и лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн продолжает шокировать публику, хотя уже и с меньшим размахом.

Напомним, в День святого Валентина артист выпустил новый клип, который очень легко спутать с порнографическим роликом, главную роль в котором исполнил сам исполнитель.

Дополнительную скандальность видео придал тот факт, что большинство участниц этого проекта оказались девушками из России.

И вот сейчас приключения Линдеманна продолжаются. Сразу после концерта в Киеве музыкант поехал не в какую-нибудь теплую страну на отдых, а прямиком в заброшенный город Припять.

Там музыкант побродил по окрестностям и сделал фотографии, а также прокатился на карусели, что, между прочим, строжайше запрещено. После чернобыльской трагедии город полностью опустел, однако обрел вторую жизнь благодаря проекту «Чернобыль» от HBO.

В целях безопасности туристам запрещено прикасаться к любым предметам в зараженной зоне.