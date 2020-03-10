«Какие виды!»: Нюша взволновала поклонников снимком в красном купальнике

Певица приехала в Дубай на фестиваль российской культуры.

29-летняя певица Нюша приехала в Дубай для участия в ежегодном фестивале российской культуры «Матрешка». Кроме нее, публику порадуют своими выступлениями музыкант Алексей Чумаков, пианист Юрий Розум, звезды Мариинского театра, писатель Александр Цыпкин. Также ожидается модное шоу от известного дизайнера одежды Игоря Гуляева.

А пока Нюша наслаждается солнцем и морем, дразня своим аппетитным видом поклонников. В личном блоге звезда выставила снимок с дубайского пляжа. Стоя спиной к камере в красном купальнике с открытой спиной, певица продемонстрировала прекрасную форму.