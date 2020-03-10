«Любовь»: сын Собчак нежно поцеловал трехлетнюю подружку

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон очаровал поклонников своим детским искренним поступком. Будучи на дне рождения Виолетты, дочери дизайнера украшений Яны Расковаловой, малыш подошел к имениннице и нежно поцеловал в щечку.

Наследник светской львицы при этом трогательно удерживал даму своего сердца за ручку. Девочка смутилась и застенчиво опустила глаза.

«Дружба с детства – самая крепкая дружба, и если удается ее пронести, то она действительно до конца жизни. Ксения Собчак, наши улучшенные копии», — прокомментировала этот момент Яна.

Телеведущая тоже не смогла пройти мимо милых взаимоотношений Платона и Виолетты. В stories Instagram она разместила видео, на котором малыши забавно показывают пальчиками, сколько им лет, явно гордясь этим достижением.