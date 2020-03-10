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«Любовь»: сын Собчак нежно поцеловал трехлетнюю подружку

Маленький Платон посетил день рождения Виолетты Расковаловой.

«Любовь»: сын Собчак нежно поцеловал трехлетнюю подружку
Ксения Собчак. Фото: Global look press.

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон очаровал поклонников своим детским искренним поступком. Будучи на дне рождения Виолетты, дочери дизайнера украшений Яны Расковаловой, малыш подошел к имениннице и нежно поцеловал в щечку.

Наследник светской львицы при этом трогательно удерживал даму своего сердца за ручку. Девочка смутилась и застенчиво опустила глаза.

«Дружба с детства – самая крепкая дружба, и если удается ее пронести, то она действительно до конца жизни. Ксения Собчак, наши улучшенные копии», — прокомментировала этот момент Яна.

Телеведущая тоже не смогла пройти мимо милых взаимоотношений Платона и Виолетты. В stories Instagram она разместила видео, на котором малыши забавно показывают пальчиками, сколько им лет, явно гордясь этим достижением.

Виолетта и Платон. Фото
Виолетта Расковалова и Платон Виторган. Фото: стоп-кадр видео instagram.com/xenia_sobchak/

«Ну любовь», «Счастье какое», «Милаши», «Какие сладкие», «Трогательно», «Зайки», — прокомментировали фолловеры эти детские нежности.

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Виторган и НинидзеКсения СобчакПлатонПлатон ВиторганЯна Расковалова
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