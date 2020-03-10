Муцениеце после расставания с Прилучным оторвалась на вечеринке у Дакоты

Агата Муцениеце, похоже, не собирается грустить из-за расставания с Павлом Прилучным. Девушка недавно заинтриговала публику фотографией с букетом от неизвестного поклонника, шумно отпраздновала свое 31-летие и накануне отметилась на дне рождения у Риты Дакоты, которой исполнилось 30. Актриса выглядела веселой, отрываясь на вечеринке по полной.

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Для выхода в свет звезда выбрала довольно сдержанный total black look: облегающие брюки и рубашку. Талию Агата подчеркнула брендированным ремнем ZN.

«Эй! Малышка! Ты знала, что лучшие люди рождаются в марте? Я знаю, что могу вообще с тобой не разговаривать годами, но ты все равно все чувствуешь в душе. Самое главное, с тобой можно молчать, под твои песни плакать, никогда не думала, что настолько точно будет каждое слово и строчка. У нас так много похожестей, и я этим горжусь!» — сказала своей подруге Муцениеце.

Компанию девушкам составили такие звезды, как Анна Седокова, Анна Хилькевич, бойфренд Дакоты Федор Белогай, а также ее бывший муж Влад Соколовский. Ранее мы писали о том, как он неожиданно поцеловал нынешнего возлюбленного экс-супруги.