Высокие отношения: Соколовский на дне рождения Дакоты поцеловал ее бойфренда

Рита Дакота с размахом отметила свое 30-летие, на ее празднике отметились Агата Муцениеце, Анна Хилькевич, Анна Седокова, ее бойфренд режиссер Федор Белогай и другие. Не забыла пригласить на вечеринку певица и своего бывшего мужа Влада Соколовского, который не стал отказываться и появился среди гостей.

Ранее звезда рассказывала, что ее бывший и нынешний в хороших отношениях. И познакомились они еще задолго до того, как у нее возник роман с Белогаем. Поэтому парни ладят между собой, не вставляя друг другу палки в колеса. Однако даже с учетом этого, поведение мужчин Риты на ее дне рождения выглядело довольно эпатажно. На радость публики Влад Соколовский поцеловал нового бойфренда своей бывшей жены, сообщил Telegram-канал «НеМалахов».

Отметим, что пара состоит в отношениях недавно – их роман завязался буквально этой зимой на съемках клипа «Новые линии». Дакота не стала скрывать связь с Федором, открыто демонстрируя совместные кадры в личном блоге.