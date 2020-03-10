«Было желание»: Брежнева объяснила, почему больше не участвует в эротических фотосессиях

Вера Брежнева на шоу «Ночной Контакт» рассказала, почему ее уже около пяти лет не встречали на эротических фото в журналах.

«Действительно, я давненько делала фотосессии. Я – человек, который следует за своим сердцем, за своими желаниями. Тогда было желание это сделать, сейчас такого яркого желания нет. Мне тогда было 33, сейчас уже 38. И уже другие желания. Но я тот человек, который придерживается правила: «Никогда не говори никогда». Вдруг в 40 лет я буду настолько от себя кайфовать, что мне захочется это сделать?» — сказала Брежнева.

Ранее мы писали о том, что содержит сумочка Веры Брежневой. Певица, кстати, предпочитает мужскую вместительную модель. Помимо обычных женских штучек вроде помады и пудры, звезда носит с собой аппарат для насыщения воды водородом. Правда практически никогда им не пользуется.