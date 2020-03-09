«Американо-саудовские горки начинаются!»: Алена Кравец высказалась об обвале рубля

В понедельник, 9 мая, курс доллара подскочил до 75 рублей, а евро — до 86. Экономисты говорят, что это стало последствием обвалов цен на нефть (на 26,5%). В мире развернулась ценовая война. Арабские бизнесмены объявили, что будут добывать больше «черного золота» и снижать цену не него.

Ситуацию заметили не только финансовые аналитики, но и звезду шоу-бизнеса. Певица и модель Алена Кравец сделала свой прогноз и поделилась им с поклонниками.

«Бумаги российских компаний в Лондоне открыли торги обвалом до 26%. На открытие же нашего рынка цены могут быть уже совсем другими, — даже страшно подумать, насколько. Рубль — 80 за доллар, под 90 за евро, — написала она в Instagram. — Держитесь и не паникуйте — американо-саудовские горки начинаются! Самое интересное — впереди! Наступило время смелых, кроликам не дергаться!»

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Похоже, что красавица всерьез увлеклась экономикой, хотя раньше была экспертом именно в сфере шоу-бизнеса. Напомним, что ранее Кравец рассказала сайту Teleprogramma.pro о том, что предпочитает делать вложения в бриллианты и недвижимость. Их же она хочет видеть в качестве подарков от мужчин.