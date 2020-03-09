«Жалко, Алка со мной не поехала»: Галкин восхитился шикарной гостиницей в Казани

9 марта телеведущий и юморист Максим Галкин приехал с концертом в Казань. Артиста поселили в шикарном номере местной гостиницы, который поразил даже его — человека, живущего в замке. Мужчина ходил по апартаментам, снимал «сториз» и удивлялся невероятной роскоши.

«Боже мой! Боже… Ну, понимаете, нас не удивишь, мы же в замках живем, но тут такой стиль классный. Вы посмотрите эти размеры… Я себя чувствую, ну просто Гэтсби!» — не восхищался Галкин.

Его номер состоял из большой столовой, отдельной гостиной и спальни, а также сауны и хамама.

«Итить ты! Это ж… Жалко, Алка со мной не поехала, я бы ей показал, как люди-то живут!» — спародировал артист обычного русского мужика.

Напомним, 43-летний шоумен живет со своей 70-летней супругой Аллой Пугачевой в шикарном особняке в деревне Грязь. На строительство этих хором ушло семь лет. Ранее Максим признавался, что с детства мечтал о собственном замке, начитавшись рыцарских романов. В его нынешнем жилище есть даже потайные комнаты и подземные ходы. Но и это, оказывается, не предел мечтаний, раз артиста еще может что-то впечатлить.