«Мы не любим нюхать»: Воробей спародировала Малышеву

Артистка преобразилась в известную телеведущую и смогла передать ее неповторимый дух.

Известная пародистка Елена Воробей примерила на себя образ телеведущей Елены Малышевой. Артистка не только повторила прическу популярного теледоктора, но и скопировала ее голос.

«Весна. И за окном грохочет слякоть. А мы вам темку интересную нашли. Я научу всех вас искусству какать! И пусть завидует нам Сальвадор Дали!» — продекламировала Воробей.

Напомним, образ Елены Малышевой в Сети растащили ее на мемы. Передача с ней вышла шесть лет назад, но до сих пор памятна не только рядовым зрителям, но и звездам шоу-бизнеса.

А как вам пародия? Похоже на Малышеву?