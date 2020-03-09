«Мы не любим нюхать»: Воробей спародировала Малышеву

Известная пародистка Елена Воробей примерила на себя образ телеведущей Елены Малышевой. Артистка не только повторила прическу популярного теледоктора, но и скопировала ее голос.
«Весна. И за окном грохочет слякоть.
А мы вам темку интересную нашли.
Я научу всех вас искусству какать!
И пусть завидует нам Сальвадор Дали!» — продекламировала Воробей.
Напомним, образ Елены Малышевой в Сети растащили ее на мемы. Передача с ней вышла шесть лет назад, но до сих пор памятна не только рядовым зрителям, но и звездам шоу-бизнеса.
А как вам пародия? Похоже на Малышеву?