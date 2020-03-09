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«Мы не любим нюхать»: Воробей спародировала Малышеву

Артистка преобразилась в известную телеведущую и смогла передать ее неповторимый дух.

«Мы не любим нюхать»: Воробей спародировала Малышеву
Елена Воробей смогла полностью вжиться в образ телеведущей. Фото: globallookpress.com

Известная пародистка Елена Воробей примерила на себя образ телеведущей Елены Малышевой. Артистка не только повторила прическу популярного теледоктора, но и скопировала ее голос.

«Весна. И за окном грохочет слякоть.

А мы вам темку интересную нашли.

Я научу всех вас искусству какать!

И пусть завидует нам Сальвадор Дали!» — продекламировала Воробей.

Напомним, образ Елены Малышевой в Сети растащили ее на мемы. Передача с ней вышла шесть лет назад, но до сих пор памятна не только рядовым зрителям, но и звездам шоу-бизнеса.

А как вам пародия? Похоже на Малышеву?

Тэги

«Жить здорово!»Елена ВоробейЕлена Малышевапародистпародиястихотворение
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