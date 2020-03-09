«Есть у вас обида, которую вы не можете простить?»: Максим Фадеев задал серьезный вопрос своим подписчикам

Известный музыкант и продюсер Максим Фадеев задал своим подписчикам в Instagram необычный вопрос. Прежде всего артист выложил по-настоящему космическую фотографию, свою портрет в очень темном помещении, которое освещается лишь бликами звезд и созвездий. Вряд ли можно назвать подобный кадр очень информативным, но в нем есть определенный шарм. Под фотографией Максим прежде всего поздоровался со своими читателями, а после предложил обсудить такое неприятное качество человека, как «обидчивость».

«Есть у вас обида которую вы не можете никак простить? И кому?» — задал вопрос артист.

Как оказалось, многие из ответивших просто не умеют прощать людей, как близких, так и просто случайных встречных. Но кое-кто все же отметил, что обиды лишь разрушают людей и не несут в себе ничего полезного, так что лучше постараться как можно быстрее от них избавляться.