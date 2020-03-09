Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса

Изобретатель, предприниматель и просто гений современности Илон Маск любит шокировать своих подписчиков необычными заявлениями в соцсетях, которые обычно воспринимаются в штыки большинством его поклонников. Вот и на этот раз Маск сумел неприятно удивить многих обитателей этой планеты, ведь темой для обсуждения стала эпидемия коронавируса, от которой сейчас страдает практически весь мир.

Глава Tesla и SpaceX в своем официальном аккаунте в Twitter назвал панику из-за эпидемии коронавируса глупостью. Пост за небольшой срок собрал более 300 000 ретвитов и порядка двух миллионов лайков. Разумеется, далеко не все поддержали такую позицию изобретателя. Многие люди напомнили, что заразившихся и погибших от коронавируса с каждым днем все больше, а лекарство все еще не найдено. Вполне логично, что при таких условиях люди впадают в панику и сомневаются в будущем, так что считать подобное поведение глупостью оскорбительно.