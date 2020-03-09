«Этому парню сегодня 4»: Снигирь впервые показала сына от Цыганова

36-летняя актриса Юлия Снигирь впервые показала сына от Евгения Цыганова. Совместный снимок с маленьким Федором знаменитость обнародовала в Instagram. 9 марта единственный сын актрисы отмечает четырехлетие. В кадре счастливый ребенок делит одну подушку с радостной мамой. Сама Снигирь при этом одета в домашнее, что добавляет тепла снимку.

«Этому парню сегодня 4», — емко высказалась Снигирь под фотографией.

больше по теме Евгений Цыганов впервые опубликовал совместное фото с Юлией Снигирь Ранее возлюбленный актрисы ограничивался только одиночными кадрами.

Свои поздравления мальчику поспешили передать коллеги Снигирь и Цыганова по цеху. Так, Марина Александрова пожелала Федору быть здоровым и счастливым. Мария Машкова, Равшана Куркова, Анна Цуканова-Котт забросали юного защитника сердечками, а Никита Ефремов назвал мальчика «красавцем».

Отметим, Снигирь достаточно редко делится фотографиями мальчика в профиле. В Прощеное Воскресенье в микроблоге появился кадр, на котором Федя с надеждой смотрит в окно, стоя на подоконнике. Тогда подписчики подметили, что сын Юли и Евгения значительно вырос.