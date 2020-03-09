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МакSим объявилась впервые после известия об уходе со сцены

Помощница певицы сфотографировала, как артистка зажигала свечи на именинном торте старшей дочери.

МакSим объявилась впервые после известия об уходе со сцены
МакSим/Фото: https://www.instagram.com/p/B6NeOaSppWv/

Певица МакSим, о чьем уходе со сцены стало известно в начале февраля 2020 года, объявилась впервые после перерыва. Помощница певицы Маргарита Соколова обнародовала в своем Instagram первую фотографию Марины из дома. В кадре заботливая мама двоих дочерей зажигает свечи на именинном торте старшей девочки Саши – в Международный женский день ребенку исполнилось 11 лет.

«Передаю от Марины поздравления для всех! Сегодня был чудесный день! Насыщенный, радостный и яркий! Сфоткала для вас украдкой», – написала Соколова.

В кадре Марина Максимова предстала в красной рубашке и с нарядным браслетом на правой руке. Весь кухонный стол был уставлен букетами разноцветных тюльпанов. Маргарита поспешила повторно успокоить поклонников певицы: состояние ее здоровья не настолько удручающее, как об этом пишут журналисты. Решение о перерыве – временное, артистке просто нужно отдохнуть от мирской суеты и рабочей атмосферы.

Напомним, ранее сообщалось, что у Марины Максимовой обострились старые проблемы – в 2019 году знаменитость попала в аварию. В день произошедшего МакSим ехала в аэропорт, чтобы позже улететь в Москву.

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