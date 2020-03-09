МакSим объявилась впервые после известия об уходе со сцены

Певица МакSим, о чьем уходе со сцены стало известно в начале февраля 2020 года, объявилась впервые после перерыва. Помощница певицы Маргарита Соколова обнародовала в своем Instagram первую фотографию Марины из дома. В кадре заботливая мама двоих дочерей зажигает свечи на именинном торте старшей девочки Саши – в Международный женский день ребенку исполнилось 11 лет.

«Передаю от Марины поздравления для всех! Сегодня был чудесный день! Насыщенный, радостный и яркий! Сфоткала для вас украдкой», – написала Соколова.

В кадре Марина Максимова предстала в красной рубашке и с нарядным браслетом на правой руке. Весь кухонный стол был уставлен букетами разноцветных тюльпанов. Маргарита поспешила повторно успокоить поклонников певицы: состояние ее здоровья не настолько удручающее, как об этом пишут журналисты. Решение о перерыве – временное, артистке просто нужно отдохнуть от мирской суеты и рабочей атмосферы.

Напомним, ранее сообщалось, что у Марины Максимовой обострились старые проблемы – в 2019 году знаменитость попала в аварию. В день произошедшего МакSим ехала в аэропорт, чтобы позже улететь в Москву.