«Совсем одна»: Литвинова провела 8 Марта в окружении «огромных» мужчин

53-летняя Рената Литвинова провела Международный женский день в окружении «огромных» мужчин. Об этом актриса кокетливо поведала своим подписчикам в Instagram. Заслуженная артистка рассказала, что отмечать праздники «в одиночку» ей не впервой — нечто похожее было с ней в Новый год: тогда куранты настигли знаменитость в пустом вагоне метро. 8-го же марта Литвинова решила не расслабляться и нагрянула в спортзал, где ударно поддержала всеобщее весеннее настроение.

«Вчера я провела странное 8 Марта в спортивном зале с несколькими огромными мужчинами со штангами. Было почти 9 вечера, нас было несколько, и мы друг с другом не разговаривали, что-то с нами было не так? Или это нормально? На улице за окнами бушевали женские компании. Совсем одна», — описала она свой досуг.

Некоторые из подписчиков признались — они очень жалеют, что их не было в том же спортзале рядом с Литвиновой. «Провести 8 Марта с Ренатой Литвиновой, это же счастье! Поэтому они и онемели от восторга», — написали они. «Лучше помолчать с трезвыми спортивными мужчинами, чем быть массовкой в толпе оголтелых женщин», — разделили позицию актрисы другие.