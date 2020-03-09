Отменить нельзя провести: Валерий Сюткин высказался о Евровидении

Перспектива запрета на проведение вокального конкурса артиста не пугает. Но организаторам певец не завидует.

На днях стало известно, что популярный песенный конкурс «Евровидение-2020» может коснуться преобразование. Если ситуация с коронавирусом усугубится, вариантов развития событий может быть несколько — от выступления артистов в пустом зрительном зале до полной отмены шоу. Портал Teleprogramma.pro спросил у знаменитого исполнителя Валерия Сюткина, что он по этому поводу думает. Артист признался, что не следит за европейским вокальным проектом. Однако то, что в целом происходит вокруг, его очень беспокоит.

«Сейчас даже Олимпиада под вопросом, не то, что «Евровидение». А ведь это масштабные мероприятия, работа над которыми ведется уже долгое время. Поэтому не завидую я организаторам «Евровидения», но уверен, что специалисты примут правильное решение», — ответил Сюткин.

По всему миру из-за опасного коронавируса ограничивают массовые мероприятия, отказываются от кинопремьер и съемок фильмов, снимают рейсы и запрещают посещать неблагополучные в эпидемиологическом плане страны — Китай, Италию, Францию.