Сковородка помогла: Степаненко посмеялась над разводом

Во время выступления в юмористическом шоу экс-супруга Евгения Петросяна пошутила о разделе имущества.

Знаменитая юмористка и бывшая жена Евгения Петросяна на телеканале «Россия 1» в шоу «Ирония весны» выступила со стендапом на тему супружеской жизни. В ходе рассказа она не обошла стороной и момент раздела имущества. Она рассказала:

«При разводе мне досталась одна сковорода, благодаря которой я забрала все остальное» — пошутила Степаненко.

Напомним, пара Степаненко и Петросяна распалась в 2018 году – юмористы официально оформили развод. Причиной разрыва артистов стала новая любовь Евгения Вагановича – 31-летняя помощница звезды Татьяна Брухунова.

Хотя изначально молодая девушка отрицала связь с 74-летним Петросяном, в конце концов влюбленные поженились. Свадьба состоялась в декабре 2019 года.