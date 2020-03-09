«Было круто»: 50-летний Тарзан сымитировал любовные утехи на глазах Королевой

Именинник специально вывел на сцену девушку из зала, чтобы продемонстрировать все свои способности.

50-летний Сергей Глушко продемонстрировал гостям своего вечера слишком откровенный танец. В этот момент в зале сидела его супруга Наташа Королева. Отметивший юбилей 8 марта артист устроил масштабное зрелище в «Крокус Сити Холле». Шоу он назвал в честь знаменитой книги «50 оттенков серого», так полюбившейся женской аудитории.

На мероприятии присутствовала и активно поддерживала супруга певица Наташа Королева. Сначала она наслаждалась происходящим из зрительного зала, а затем вышла на сцену и исполнила несколько песен. Тарзан же вместе с накачанными напарниками щеголял по сцене практически без одежды, прикрываясь лишь белым полотенцем.

Сильнее же всего гостей впечатлил номер, для которого Глушко специально вызвал на сцену девушку из зала, передает «Комсомольская правда». Именинник уложил гостью на сцену спиной, а затем стал осуществлять с ней поступательные движения, очень напоминающие интимную связь. Судя по овациям из зала, другие девушки экспромт оценили.

Наташу Королеву фривольное поведение супруга не смутило. После выступления певица призналась, что все выглядело очень эффектно, и она увиденным осталась довольна.

«Было очень круто! С праздником! С днем рождения!» — написала она позже.