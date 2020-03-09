«Год назад»: Анастасия Макеева впервые показала лицо третьего супруга

38-летняя Анастасия Макеева впервые показала третьего супруга Александра. Знаменитость обнародовала в личном микроблоге в Instagram совместный снимок с мужчиной, который был сделан год назад во время отдыха на Мальдивах. На нем счастливые мужчина и женщина, одетые в перекликающейся гамме, движутся по направлению к объективу. Супруги прячут глаза за солнцезащитными очками.

«В этот день год назад. Помню эту скоропостижную поездку на Мальдивы. У вас было такое, когда ты просыпаешься дома и расписан график на 2 недели вперед, а через 2 часа у тебя уже билеты на Мальдивы и ты даже еще не осознал, что надо собрать чемодан? А виновницей сего события тогда была госпожа Чехова», — рассказала она.

Позже Макеева отметила, что была бы не против повторить спонтанную поездку. Анфисе Чеховой актриса предложила в следующий раз посетить Вьетнам.

Отметим, до брака с Александром Анастасия была замужем за актерами Петром Кисловым и Глебом Матвейчуком. Вторые официальные отношения закончились болезненно: Макеева долгое время переживала разрыв. Позже Анастасия тайно вышла замуж за юриста. О свадьбе знаменитость долго молчала. Известно, что Александр моложе Макеевой на 5 лет.