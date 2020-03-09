«Рад, что встретил тебя»: Влад Кадони собрался жениться

Ведущий и бывший участник «Дома-2» Влад Кадони собрался жениться. О своем намерении 32-летний черный маг во всеуслышание заявил на лобном месте телепроекта. Напомним, на днях возлюбленная Влада, Ксения Шаповал, покинула шоу. Позже она призналась, что очень благодарна «Дому-2» за кардинальные изменения в ее жизни. Участие в передаче она назвала хорошей школой жизни.

Перед тем, как Ксюша ушла за ворота, Влад преподнес возлюбленной огромный букет красных роз, а затем поцеловал ее в щеку. Подарок так сильно растрогал Шаповал, что она расплакалась в присутствии остальных ребят. Кадони был более сдержан в эмоциях и признался — он уверен, ему и Шаповал удастся выстроить крепкие отношения за периметром.

«Дом-2» дал мне счастливую личную жизнь. Я очень рад, что тебя встретил. Я не надеюсь, мне не кажется, я уверен, что за периметром мы построим счастливую личную жизнь, да еще и свадебку сыграем», — улыбнулся он.