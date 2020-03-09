«Я в восторге от Бали, там даже чаевые принимали с благодарностью и смущением»
Ирина Безрукова
Звездный гость
«Надежда Бабкина призналась, что живет одна»
Лера Кудрявцева

«Это шедевр!!!!»: Ургант и NILETTO сделали кавер на популярную «Любимку» к 8 Марта

Юморист и певец специально к празднику перепели хит Данила Прыткова.

«Это шедевр!!!!»: Ургант и NILETTO сделали кавер на популярную «Любимку» к 8 Марта
Иван Ургант. Фото: Globallookpress.com

К Международному женскому дню Иван Ургант, Александр Гудков и Данил Прытков, более известный как певец NILETTO, приготовили музыкальный юмористический подарок своим поклонницам. Они записали видеоклип на песню «Любимка», главными героями в котором стали Ургант и Гудков, причем первый был в образе NILETTO, а второй вообще нарядился прекрасной дамой в розовом. Юмористы представили альтернативный текст популярного хита, в котором Ургант рассказывает, на что пошел ради любимой в женский праздник:

«Время поздравлять, но трясется губа, подарок мой скорее открывай, любимка» — поет Ургант.

Двухминутное забавное видео получило широкий отклик пользователей YouTube. Многие оценили юмор звезд и поблагодарили за столь креативное поздравление:

«Это шедевр!!!! Реально, очень настроение поднимает!!! Молодцы! Рада была увидеть такое поздравление! Даня лучший!!!», «Ну вы и приколисты!!! Супер придумали! Спасибо за юмор!», «Такими темпами Ургант скоро начнет давать концерты», «Пожалуй, лучший подарок дамам на 8 Марта», — можно прочитать среди многочисленных комментариев под видео.

Не так давно Ургант забавно пошутил по поводу новости о Little Big на «Евровидении-2020». Он предложил возглавить армию болельщиков на песенном конкурсе Геннадию Зюганову.

Тэги

"Вечерний Ургант"«Любимка»Александр ГудковДанил ПрытковИван Ургант
Loading...