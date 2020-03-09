«Мечты о сладкой жизни»: Миро позлорадствовала над проблемами Джигана и Самойловой

Эксцентричный блогер припомнила, что ранее уже критиковала семью рэпера, но многие с ней не согласились.

Скандальный блогер Лена Миро позлорадствовала над возникшими в семье Джигана и Самойловой проблемами. Напомним, 8 Марта рэпер вышел в «прямой эфир» из реабилитационного центра по спасению наркозависимых. Ранее рэпер несколько дней подряд вел себя странно: ругался на дочерей матом, просил их принести бутылку пива. Накануне Самойлова и вовсе разместила stories, в котором призналась, что «не хочет просыпаться в этот мир».

Миро церемониться с парой не стала и достаточно жестко высказалась по ситуации в своем микроблоге. Лена заявила, что ранее уже говорила о существующих в семье Джигана проблемах, однако ее никто не слушал. Сейчас же, по ее мнению, все сложилось достаточно прозаично: мечтавшая выйти замуж за знаменитость девушка из провинции желание воплотила в жизнь, но существование с музыкантом оказалось не таким счастливым, как думалось изначально.

Сейчас Самойлову, по убеждению Миро, накрыла послеродовая депрессия – девушке предстоит заново посмотреть на себя, на брак и на возможные перспективы. Блогер подчеркнула – иллюзия идеальной семьи разрушилась, не успев полностью сформироваться.

«Я понимаю, мечты о сладкой жизни в слабеньких головках трансформируются в агрессию. Ну, что ж, теперь смотрите, что происходит за красивой вывеской Инстаграма», — резюмировала она.