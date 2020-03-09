«Я была в восторге»: Бали произвел на Безрукову неизгладимое впечатление

54-летняя Ирина Безрукова осталась в восторге от отпуска на Бали. Порталу Teleprogramma.pro актриса рассказала, что из всего разнообразия увиденного ее больше всего впечатлили местные люди. Так, гид прекрасно разговаривал на русском языке и даже побаловал туристов пением. Местные жители рассказывали россиянке, что после получения образования в Европе все равно возвращаются на родину, где в итоге работают и строят семьи. Жениться балийцы предпочитают один раз и категорически отрицают разводы.

Безрукова также подметила, что важную часть жизни балийцев занимают традиции. Стоит подчеркнуть, что местные не кичатся многовековым наследием и предпочитают не вести терапевтических бесед с иностранцами о необходимости уважать старших. Они с уважением и почитанием относятся к туристам, но при этом сохраняют свой культурный нейтралитет.

«Я частенько оставляла чаевые, и каждый раз их принимали с благодарностью и даже со смущением. Я была в восторге. В других странах чаевые принимают как должное», — рассказала она.

Актриса резюмировала: поездка на Бали заставила ее задуматься о многих простых вещах. Остров вдохновил знаменитость и оставил в ее душе большой след, даже несмотря на то, что за свою жизнь Ирина успела побывать в разных местах мира.