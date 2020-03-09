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«Чья это такая красавица?!»: Игорь Николаев вместе с маленькой дочерью приехал в Кремль

Музыкант познакомил 4-летнюю Веронику с Валерией, Басковым и Пригожиным.

«Чья это такая красавица?!»: Игорь Николаев вместе с маленькой дочерью приехал в Кремль
ИГОРЬ НИКОЛАЕВ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Накануне в Кремле в честь 8 Марта состоялся праздничный концерт. Среди выступавших на сцене были многие знаменитые певцы, в том числе и Игорь Николаев. Исполнитель приехал не один, а взял с собой на работу свою маленькую дочь Вероничку. На личной странице в Instagram звездный отец опубликовал видео, где показал, как девочка бегает по коридорам Кремля, а также знакомится со знаменитыми папиными коллегами – Николаем Басковым, певицей Валерией и Иосифом Пригожиным:

«Кто это такая маленькая красивая девочка? Чья это такая красавица? Привет, как тебя зовут?» — спросил Басков. И пошутил: «Ну давай, проникай в шоу-бизнес, знай всех».

За кадром слышно, как девочка назвала себя Вероникой Николаевой, чем умилила Валерию и Пригожина.

Композитор Игорь Николаев в начале года отметил свой 60-летний юбилей. У Народного артиста России двое детей – 41-летняя Юлия от самого первого брака звезды и 4-летняя Вероника от Юлии Прокуряковой, ставшей третьей супругой Николаева.

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Валерия и Иосиф ПригожинВероника НиколаеваИгорь НиколаевИгорь Николаев и Юлия ПроскуряковаНиколай Басковпраздник
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