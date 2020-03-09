«Вы его имеете?»: Максим Фадеев спросил у поклонников про доверие

Накануне в своем микроблоге в Instagram знаменитый музыкальный продюсер и певец Максим Фадеев решил пообщаться с подписчиками. Он предложил обсудить с ним такое качество, как доверие:

«Вы его имеете? Если да, то к кому?» — поинтересовался Фадеев.

На что фолловеры знаменитости поделились своим опытом. Кто-то написал, что не доверяет никому, якобы потому, что даже самые родные и близкие могут «воткнуть нож в спину», некоторые доверяют «только семье», а часть из подписчиков «только себе». Самым популярным среди ответов стал вариант с родителями:

«К родителям, ближе их нет», «Маме и папе», «Только мама и папа», «Только родителям!!! Они со мной и в огонь, и в воду!!!» — можно прочитать среди комментариев под публикацией.

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Сам продюсер ответа на свой вопрос не дал, оставив интригу. А вот по поводу российских представителей на «Евровидении-2020» Фадеев дал развернутый комментарий. Он посчитал здравым решение отправить Little Big в Роттердам в мае.