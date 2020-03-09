«Стильно, сексуально, трудоёмко»: Юлия Ковальчук отметила женский праздник в стрип-кабаре

Международный женский день супруга Алексея Чумакова, экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук вместе с подругами отметила в необычном месте. Она посетила популярный эротический театр столицы, где актрисы не просто предстают обнаженными, а демонстрируют хореографическое мастерство в стиле шоу Crazy Horse. Сама певица осталась в восторге от зрелища, о чем поспешила рассказать подписчикам в своем Instagram:

«Фотографий хороших нет, а впечатления остались… Стильно, сексуально, трудоёмко и красиво! Я как хореограф по профессии, конечно, вглядывалась больше других, но послевкусие в любом случае сладковатое… Рекомендую!» — написала звезда.

В своих сторис Ковальчук показала небольшие отрывки из выступлений танцовщиц. При этом она сопроводила видео возрастным цензом 18+.

Недавно и сама звезда показала зажигательный «танец». Она продемонстрировала в движении всю красоту своего облегающего черного платья с прозрачными вставками и модной в этом сезоне бахромой.