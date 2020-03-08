«Любви нам искренней и чистой»: Бузова поздравила своих подписчиц с 8 марта

Певица Ольга Бузова очень трогательно поздравила своих подписчиц в Instagram с Международным женским днем 8 марта. Артистка назвала своих поклонниц принцессами, а также пожелала, чтобы мужчины носили их на руках регулярно, а не только раз в году. Также Бузова пожелала, чтобы мужчины не забывали радовать и баловать своих избранниц.

«Любви нам искренней и чистой, позитива, море цветов, кучу сюрпризиков и подарочков от наших прекрасных Рыцарей» — написала Ольга в Instagram.

В конце своего нежного послания Ольга напомнила, что в этот день поздравлений заслуживают все мамы, сестры, дочери и бабушки. Разумеется, одним из первых, кто прокомментировал фотографию Ольги с цветами оказался ее избранник, Давид Манукян. Мужчина оказался немногословен и оставил лишь смайлик, сердечко. А вот Бузова в ответ на это послание отправила озадаченное лицо, быть может, Дава забыл о подарке для любимой?