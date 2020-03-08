«Я просто не хочу просыпаться в этот мир»: Джиган оказался в центре реабилитации для наркозависимых

Музыкант Джиган за последние несколько дней сумел неприятно удивить своих фанатов. Артист регулярно проводил прямые эфиры в Instagram, где не стеснялся материться при детях и даже просил свою несовершеннолетнюю дочь Лею принести папе пива. Такое поведение выглядело очень странно, ведь обычно Джиган был идеальным отцом и мужем. На этом сюрпризы не закончились, его супруга, Оксана Самойлова выложила в своем Instagram необычное сообщение.

«Я просто не хочу просыпаться в этот мир», — написала Оксана, чем изрядно напугала своих подписчиков.

Как сообщает издание Super, после этого Джиган опубликовал видео из очень необычного места, которое он называл психушкой и является рехабом (центром реабилитации) для зависимых от алкоголя и наркотиков, под названием Seaside Palm Beach. Что именно пошло не так и почему семейная идиллия всего за пару дней была разрушена, на эти вопросы пока нет ответа.