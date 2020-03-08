Максим Фадеев поздравил маму с 8 марта

Российский композитор Максим Фадеев порадовал своих подписчиков в Instagram, выложив очень трогательную фотографию. На кадре его мама, Светлана Петровна Фадеева, сжимает в руках огромный букет цветов, а на ее лице застыла счастливая улыбка. Несложно догадаться, что цветы ей преподнес сын, в честь Международного женского дня 8 марта. Музыкант решил не тратить слова на поздравления, а написал просто и понятно всем —«Мама». Подписчики Фадеева оценили его любовь к самому родному человеку и выразили свое почтение в комментариях.

Кто-то похвалил Светлану за молодость, а кто-то поблагодарил женщину за то, что она в тяжелое время смогла вырастить такого ответственного и замечательного сына, как Максим.