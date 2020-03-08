Солист группы «Thirty Seconds to Mars» едва не сорвался со скалы

Солист группы «Thirty Seconds to Mars» и актер Джаред Лето шокировал своих поклонников новым постов в Instagram. Музыкант признался, что едва не погиб, пытаясь залезть скалу. Как рассказал Джаред, он не хотел бы нагнетать панику, но он действительно был на волоске от гибели. В тот момент, когда он находился на высоте более 180 метров над землей, почти на отвесной скале, Лето заметил, как острый камень медленно, но верно превращает в лохмотья его страховочный трос.

По словам музыканта, он смотрел вниз и чувствовал скорее не страх, а меланхолию и осознавал свое бедственное положение. Но к счастью, Джареду все же удалось покорить скалу и остаться при этом в живых. Надеемся, что впредь он будет более ответственно относиться к собственной безопасности.