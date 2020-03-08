«Тут не те мужики, что нужны Юле»: Мясников об уходе Михалковой из «Уральских пельменей»

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников высказал свое мнение по поводу ухода Юлии Михалковой из шоу, а также рассказал о ее личной жизни и о многом другом. По словам актера, люди клюют на громкие заголовки, вроде «Рожков и Мясников ушли из пельменей». Как рассказал Вячеслав, он вместе с Андреем Рожковым путешествует по городам России с концертами, а шоу на телевидении также проходит в полном составе. Все дело в том, что остальной состав «Пельменей» гастролирует независимо, даже афиши разные, сообщает издание 7Дней.

А вот про Юлию Михалкову теперь известно точно, она из шоу «Уральские пельмени» ушла. Мясников предполагает, что женщине нужно строить личную жизнь, ведь все девушки однажды начинают думать о создании семьи и детей