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«Тут не те мужики, что нужны Юле»: Мясников об уходе Михалковой из «Уральских пельменей»

Артист поделился своим мнением о будущем Юлии Михалковой.

«Тут не те мужики, что нужны Юле»: Мясников об уходе Михалковой из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников высказал свое мнение по поводу ухода Юлии Михалковой из шоу, а также рассказал о ее личной жизни и о многом другом. По словам актера, люди клюют на громкие заголовки, вроде «Рожков и  Мясников ушли из пельменей». Как рассказал Вячеслав, он вместе с Андреем Рожковым путешествует по городам России с концертами, а шоу на телевидении также проходит в полном составе. Все дело в том, что остальной состав «Пельменей» гастролирует независимо, даже афиши разные, сообщает издание 7Дней.

А вот про Юлию Михалкову теперь известно точно, она из шоу «Уральские пельмени» ушла. Мясников предполагает, что женщине нужно строить личную жизнь, ведь все девушки однажды начинают думать о создании семьи и детей

«Тут, видимо, не те мужики, что нужны Юле», — со смехом заявил шоумен.

 

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«Уральские пельмени»Вячеслав Мясниковновости звёздЮлия Михалкова
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